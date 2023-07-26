Російські окупанти 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Російські окупанти вночі та вранці середи, 26 липня, здійснили сім обстрілів прикордонних районів Сумщини, зафіксовано 26 вибухів, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.
"Ворог обстріляв сім населених пунктів у шести територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Миропільській, Шалигинській, Середино-Будській, Новослобідській. Обстріли велися з мінометів, артилерії, великокаліберних кулеметів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.
Крім того, на території Миропільської громади ворожий БПЛА скинув два заряди типу ВОГ.
Попередньо, постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає.