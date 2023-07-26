Події

08:35 26.07.2023

Рада має намір знову продовжити воєнний стан і мобілізацію

1 хв читати
Рада має намір знову продовжити воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада має намір найближчими днями знову продовжити терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Найближчими днями парламент знову продовжить дію воєнного стану і загальної мобілізації. Це буде вже восьме голосування парламенту за воєнний стан із початку війни", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу.

При цьому Железняк припустив, що найімовірніше, цього разу воєнний стан і мобілізацію також продовжать на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Відповідні законопроєкти на сайті парламенту наразі відсутні.

Як повідомлялося, 2 травня Рада ухвалила в цілому законопроєкти №9259 і №9260 про затвердження указів президента, якими продовжила термін воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 18 серпня.

 

 

 

Теги: #рада #мобілізація #воєнний_стан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 25.07.2023
Нардепи пропонують ВР звернутися до світової спільноти щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя

Нардепи пропонують ВР звернутися до світової спільноти щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя

14:37 24.07.2023
ВР пропонують запровадити довічне позбавлення волі за передачу РФ інформації про розташування ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури

ВР пропонують запровадити довічне позбавлення волі за передачу РФ інформації про розташування ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури

15:34 23.07.2023
Рада розгляне законопроєкти, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС

Рада розгляне законопроєкти, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС

12:28 23.07.2023
Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

Столтенберг скликає засідання Ради "Україна-НАТО" 26 липня

16:55 21.07.2023
Рада розгляне заяву Ткаченка про відставку на найближчому засіданні - Стефанчук

Рада розгляне заяву Ткаченка про відставку на найближчому засіданні - Стефанчук

23:22 18.07.2023
Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

13:19 14.07.2023
Верховна Рада рекомендувала РНБО впровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі

Верховна Рада рекомендувала РНБО впровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі

11:55 14.07.2023
ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

ВР законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня

11:49 14.07.2023
ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

16:21 07.07.2023
Столтенберг: Усі союзники підтримують створення Ради Україна-НАТО

Столтенберг: Усі союзники підтримують створення Ради Україна-НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів у ЄС, має бути ухвалений - Зеленський

Зеленський чиновникам: Ви маєте працювати, а не проводити час за кордоном у вигідних відрядженнях

Хороші новини про застосування українських дронів будуть частіше - Зеленський

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли шість районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Двоє людей загинули, троє дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Херсонської області

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Ситуація з ексморпіхом США Тревором Рідом не повинна перешкоджати звільненню інших американців

РФ забороняє ввезення готової продукції з риби та морепродуктів із "недружніх" країн

Українські війська продовжували контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і за добу просунулися вперед

Окупанти за добу завдали одного ракетного і 65 авіаційних ударів

Мінування росіянами Запорізької АЕС наражає на небезпеку цілий регіон

Сили оборони відбивають удари окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Сили оборони за добу завдали дев’ять авіаударів по противнику, ліквідували вертоліт Ка-52

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА