Рада має намір знову продовжити воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада має намір найближчими днями знову продовжити терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Найближчими днями парламент знову продовжить дію воєнного стану і загальної мобілізації. Це буде вже восьме голосування парламенту за воєнний стан із початку війни", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу.

При цьому Железняк припустив, що найімовірніше, цього разу воєнний стан і мобілізацію також продовжать на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Відповідні законопроєкти на сайті парламенту наразі відсутні.

Як повідомлялося, 2 травня Рада ухвалила в цілому законопроєкти №9259 і №9260 про затвердження указів президента, якими продовжила термін воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 18 серпня.