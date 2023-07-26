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07:32 26.07.2023

РФ забороняє ввезення готової продукції з риби та морепродуктів із "недружніх" країн

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РФ забороняє ввезення готової продукції з риби та морепродуктів із "недружніх" країн

Росія запроваджує заборону на імпорт із так званих "недружніх" країн готової продукції з риби та морепродуктів, включивши їх до списку російського продовольчого ембарго, яке діє із серпня 2014 року.

Як повідомила пресслужба Мінекономрозвитку РФ, відповідне рішення затверджено урядом і діятиме до кінця 2023 року.

Під заборону підпадає продукція під кодами ТН ЗЕД ЄАЕС 1604 (готова або консервована риба, ікра осетрових та її замінники, виготовлені з ікринок риби) і 1605 (готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні).

До числа "недружніх" країн РФ відносить країни, які ввели санкції проти неї за анексію Криму або приєдналися до них. Серед них США, ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія, Норвегія, Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн.

 

 

Теги: #імпорт #росія #продукція #риба

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