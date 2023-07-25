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23:47 25.07.2023

Квитки до/з Хелма і Перемишля нічними поїздами можна буде купити тільки онлайн і здати тільки в касах - УЗ

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Квитки до/з Хелма і Перемишля нічними поїздами можна буде купити тільки онлайн і здати тільки в касах - УЗ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) із 26 липня в рамках боротьби з перекупниками продаватиме квитки на п'ять нічних поїздів до/з Хелма і Перемишля (Польща) винятково онлайн, тоді як здати їх можна буде тільки в касі, повідомила пресслужба УЗ у телеграм-каналі у вівторок увечері.
Уточнюється, що йдеться про поїзди №23/24 і 19/20 Київ-Хелм, 93/94 Харків-Хелм, 36/35 Одеса-Перемишль, 32/31 Запоріжжя-Перемишль і №67/68 Київ-Варшава.
Що стосується поїздів "Інтерсіті+" №705/706, №715/716 Київ-Перемишль і №351К/351Л Київ-Кишинів, квитки на які також можна буде купити тільки онлайн, то можливість і здачі їх он-лайн зберігається.
В УЗ зазначили, що квитки на поїзди №749/149 Київ-Відень, №140/149 Чоп-Відень, №961/962, 963/964 Мукачеве-Кошице, №31, 33/34 Мукачеве-Будапешт реалізують і повертають через каси, адже інтеграція з партнерами-залізницею цих країн ще триває.
Крім того, в УЗ заявили, що всі міжнародні рейси з 26 липня матимуть глибину продажу 20 діб: продажі на найажіотажніший поїзд №67/68 Київ-Варшава стартуватимуть щоденно о 9:00, на всі інші напрямки - щоденно о 8:00.

Крім того, за новими правилами, "місця, повернуті пасажирами більш ніж за добу до відправлення поїзда, повертаються в продаж о 10:00 за дві доби до відправлення", тоді як місця, здані пасажирами на добу відправлення поїзда, повертаються у відкритий продаж упродовж 30 хвилин із моменту повернення квитка.

Теги: #уз #україна #боротьба #перекупники

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