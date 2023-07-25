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23:37 25.07.2023

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини, за добу зафіксовано 136 вибухів - ОВА

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Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини, за добу зафіксовано 136 вибухів - ОВА


Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини, за добу зафіксовано 136 вибухів, пошкоджено домогосподарство, повідомляється у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 вівторка.
"Протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів. Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотинській, Великописарівській, Новослобідській, Середньо-Будській, Юнаківській, Есманській, Зно-Новгородській, Глухівській", - йдеться у зведенні.
За даними ОВА, під мінометним обстрілом були Хотинська (6 вибухів), Новослобідська громади (23 вибухи) - там пошкоджено домогосподарство та ЛЕП. Під артобстрілом опинилася Білопільська громада (2 вибухи). Краснопільська громада була обстріляна з мінометів (9 вибухів), гранатометів (6 вибухів), САУ (5 вибухів), ствольної артилерії (4 вибухи). Ворог також обстріляв з артилерії Середино-Будську громаду (12 вибухів). По Великописарівській також відкрили вогонь з артилерії (11 вибухів), гранатометів (5 вибухів) і мінометів (33 вибухи). Крім того, під мінометним обстрілом були Юнаківська громада (6 вибухів), Есманська (4 вибухи), Зноб-Новгородська (3 вибухи) і Глухівська громади (7 вибухів).
 

Теги: #вибухи #обстріли #сумська_область

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