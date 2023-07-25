Націоналізований Сенс Банк має намір стати найбільш технологічним банком України - нове керівництво



Сенс банк (раніше Альфа-Банк, Київ), націоналізований наприкінці минулого тижня, має намір стати ефективнішим постачальником фінансових послуг і найтехнологічнішим банком у країні, йдеться у зверненні новопризначених голів наглядової ради та правління банку Шевкі Аджунера та Андрія Кузьміна.

"Наша мета - зміцнити лідерські позиції на ринку і продовжувати впроваджувати інноваційні продукти та технології для наших клієнтів і партнерів", - підкреслили нові керівники фінустанови.

За їхніми словами, всі нові члени правління та наглядової ради приступили до виконання своїх обов'язків з метою забезпечення стабільної роботи та подальшого розвитку банку та його клієнтів.

"Ми віримо, що персонал і клієнти є найважливішим активом банку і вирішальною запорукою його успіху", - підкреслюється у зверненні.

Як повідомлялося, новим головою наглядової ради Сенс Банку після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів став екс-глава представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, який кілька років тому очолював наглядову раду "Укрзалізниці".

Тим часом головою правління став Дмитро Кузьмін, який близько півроку очолював банк з іноземним капіталом Універсал Банк до продажу його наприкінці 2016 року групі "ТАС" Сергія Тігіпка. До цього він працював у Райффайзен Банку Аваль, а ще раніше - у Сітібанку, де, зокрема, понад 10 років був головним бухгалтером.Після 2020 року був незалежним членом наглядової ради AS PrivatBank.

Сенс Банк за розміром активів (близько 3,4% від активів усієї банківської системи - 96,637 млрд грн) посідає 11-те місце серед 65 діючих банків України. Його націоналізували в останні кілька днів за спеціально ухваленим законом як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з Альфа-Груп, які потрапили під санкції.За другий ІІ квартал 2023 року відкрив два нових відділення, розширивши свою мережу до 140 підрозділів по всій країні.