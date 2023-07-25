Хороші новини про застосування українських дронів будуть частіше - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "хороші новини про застосування українських дронів будуть частіше".

"Сьогодні відбулася хоч і непублічна, але все ж таки стратегічно важлива подія: чиновники представили результати першого року армії дронів. Уже не проекту, а реальної української армії дронів", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За його словами, "відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проєктувальниками, донорами. Журналісти та представники громадянського суспільства мали змогу побачити, якого потенціалу досягнуто за перший рік армії дронів і як армія буде збільшуватися".

"Абсолютно потрібні обороні всі дрони - від доволі простих "Мавіків" до морських та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі кажучи, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику і часто - на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше", - заявив Зеленський.