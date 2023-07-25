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22:57 25.07.2023

Хороші новини про застосування українських дронів будуть частіше - Зеленський

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Хороші новини про застосування українських дронів будуть частіше - Зеленський

 Президент України Володимир Зеленський вважає, що "хороші новини про застосування українських дронів будуть частіше".
"Сьогодні відбулася хоч і непублічна, але все ж таки стратегічно важлива подія: чиновники представили результати першого року армії дронів. Уже не проекту, а реальної української армії дронів", - сказав він у відеозверненні у вівторок.
За його словами, "відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проєктувальниками, донорами. Журналісти та представники громадянського суспільства мали змогу побачити, якого потенціалу досягнуто за перший рік армії дронів і як армія буде збільшуватися".
"Абсолютно потрібні обороні всі дрони - від доволі простих "Мавіків" до морських та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі кажучи, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику і часто - на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше", - заявив Зеленський.

Теги: #зсу #новини #зеленський #армія_дронів

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