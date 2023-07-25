У лікарні померла дівчинка, госпіталізована в результаті учорашнього обстрілу Костянтинівки

У лікарні померла дівчинка, яку вчора поранили в Костянтинівці, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до 3 осіб, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у вівторок увечері.

"У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили в Костянтинівці. Таким чином, унаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, зокрема 2 дитини; 6 осіб поранено", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше голова ОВА повідомляв, що станом на 20:52 понеділка, 24 липня, померла тяжко поранена дитина внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці (Донецька обл.), ще шістьох людей було поранено, серед них троє дітей.

Кириленко інформував, що "близько 19-ї години рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Стріляли з РСЗВ "Смерч" із касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника".