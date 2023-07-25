Події

20:45 25.07.2023

Два пілоти пожежного літака, що розбився в Греції, загинули

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Два пілоти пожежного літака, що розбився в Греції, загинули

Пілоти пожежного літака, що розбився у вівторок на грецькому острові Евбея під час гасіння лісових пожеж, загинули, повідомляє газета "Катімеріні" із посиланням на генштаб ВПС Греції.

"Генштаб ВПС Греції підтвердив, що двоє льотчиків, зниклих після аварії пожежного лайнера на півдні Евбеї, загинули", - пише газета.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас оголосив триденну жалобу у зв'язку з трагедією.

"Загибель офіцерів ВПС і пілотів пожежних літаків під час виконання службових обов'язків і під час спроби захистити життя і майно громадян, а також екологію нашої країни викликає глибоку печаль", - сказав він.

Раніше у вівторок повідомлялося, що пожежний літак Canadair із двома льотчиками на борту розбився під час гасіння лісових пожеж поблизу населеного пункту Платанітос на півдні Евбеї.

Грецька телекомпанія ERT опублікувала кадри аварії пожежного літака, на яких видно, як він скидає воду на вогонь, потім врізається в дерево, йде в ущелину і загоряється.

Також у вівторок повідомлялося, що Євросоюз надішле до Греції пожежні літаки, спеціалізовані машини і співробітників пожежних служб для локалізації масштабних природних пожеж.

Грецьким пожежникам на допомогу вже прийшли команди з Румунії, Болгарії та Мальти. Їх направили туди раніше в межах плану ЄС із забезпечення готовності до сезону природних пожеж.

Пожежі в Греції почалися на тлі високої температури - у центральній частині країни вона сягає 44 градусів за Цельсієм. У грецькому метеорологічному центрі попередили, що в четвер країну може накрити нова теплова хвиля. Вона може призвести до виникнення нових осередків загорянь.

Лісові пожежі тривають, зокрема, на островах Родос, Корфу та Евбея. На острові Родос влада видала ще один наказ про евакуацію - цього разу, жителів гірського села Ваті на південному сході Родосу. Тисячі туристів уже евакуювали з острова через пожежі, що вирують у деяких частинах острова майже тиждень.

Влада Греції також закликає до евакуації громадян країни і туристів у північно-східному прибережному районі Імеролія на острові Корфу. Пожежні бригади, поліція, підрозділи цивільної оборони, місцеві жителі та волонтери продовжують боротьбу з великою пожежею в північно-східній частині Корфу. Заступник мера північного Корфу Гаріс Йотіс назвав пожежу, що виникла на острові, "пожежею століття".

Влада Греції також поширила попередження про можливість виникнення природних пожеж і на острові Крит.

Крім того, пожежі тривають і в сусідніх країнах, зокрема в Італії. Так, лісові пожежі, що виникли на тлі сильної спеки, практично взяли в кільце місто Палермо на італійському острові Сицилія. Мешканці понад 120 домогосподарств острова змушені покинути домівки.

Метеорологи Хорватії повідомили про помаранчевий (один із найвищих) рівень погодної небезпеки через високі температури для деяких регіонів країни. Так, пожежники продовжують боротьбу з природними пожежами в околицях Дубровника на Адріатичному узбережжі Хорватії. Згідно з даними місцевої преси, для ліквідації загорянь задіяно близько сотні співробітників пожежних служб.

 

 

Теги: #пожежа #греція #загиблі

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