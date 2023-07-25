Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо підготовки практичних кроків для реалізації рішень Вільнюського саміту.
"Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту", - написав Зеленський у телеграм-каналі.
За його словами, зокрема, вже є чіткий план запуску Ради "Україна - НАТО" на всіх рівнях.
"Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - зазначив президент країни.
"Також розпочинаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності", - додав він.
Друге засідання Ради "Україна - НАТО" відбудеться в середу, 26 липня.