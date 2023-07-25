Події

17:48 25.07.2023

Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

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Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо підготовки практичних кроків для реалізації рішень Вільнюського саміту.

"Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, зокрема, вже є чіткий план запуску Ради "Україна - НАТО" на всіх рівнях.

"Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - зазначив президент країни.

"Також розпочинаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності", - додав він.

Друге засідання Ради "Україна - НАТО" відбудеться в середу, 26 липня.

 

Теги: #нато #україна_нато #зеленський

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