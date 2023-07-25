Росія може посилити кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі - глава МЗС Великої Британії

Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Ми висвітлюватимемо цю недобросовісну поведінку на Раді безпеки ООН. Росія має припинити тримати світові постачання продовольства в заручниках і повернутися до угоди", - написав міністр у твіттері.