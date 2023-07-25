Події

14:10 25.07.2023

Просування на північ від Бахмута відбувається повільніше, ніж на півдні через кращу підготовку ворога та природні перешкоди

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Просування на північ від Бахмута відбувається повільніше, ніж на півдні через кращу підготовку ворога та природні перешкоди

Просування Сил оборони України на північ від Бахмута відбувається повільніше, ніж на півдні міста, через кращу підготовку ворога і природні перешкоди, проте робота триває і з часом її буде видно, повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Ворог там (на півночі Бахмута - ІФ-У) краще підготовлений, і через те, що там є природні перешкоди, зокрема водні. Ми всього не можемо наразі розкривати. Але робота там теж триває і з часом її буде видно. Попри те, що ворог робить усе, щоб ускладнити наш рух, він відбувається, і тривають певні підготовчі заходи, які дадуть про себе знати трохи пізніше", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас він зазначив, що росіяни постійно укріплюють свої підрозділи та позиції.

"Туди перекидають і повітряно-десантні підрозділи, на які в них головна надія, десь краще підготовлені мотострілецькі підрозділи, а також на менш загрозливі напрямки вони готують бойовий армійський резерв "БАРС", територіальні війська", - сказав Череватий.

Зокрема в районі між Андріївкою та Кліщіївкою було помічено невеликий підрозділ у 130 осіб "Ахмат". У Силах оборони України наголосили, що головна проблема для ворога нині - особовий склад, тому противник "використовує все, що можна, щоб не задіяти знову повноцінну мобілізацію".

Теги: #війна #зсу

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