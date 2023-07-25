Українські воїни вибили росіян із позицій поблизу Андріївки на бахмутському напрямку

Українські війська ведуть наступальні дії на півночі і на півдні від міста Бахмут, Сили оборони вибили росіян із позицій біля Андріївки, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов,

"Під час ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки", - сказав речник.

Водночас росіяни безуспішно наступали в районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського і на захід від Кліщіївки, додав він.