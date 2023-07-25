Події

08:56 25.07.2023

У результаті атаки "шахедами" в Житомирській області постраждав інфраструктурний об'єкт

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У результаті атаки "шахедами" в Житомирській області постраждав інфраструктурний об'єкт

Російські військові атакували дронами-камікадзе типу "шахед" Житомирську область у ніч на вівторок, постраждав інфраструктурний об'єкт, уточнюють інформацію щодо жертв і ушкоджень, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні ворог знову атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт", - ідеться в повідомленні.

Усі екстрені служби прибули до місця події та працюють.

Інформація про наявність жертв і масштаби пошкоджень уточнюється.

 

 

 

Теги: #атаки #житомирська_область #дрони

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