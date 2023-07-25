Події

07:47 25.07.2023

Жертв ворожого обстрілу Костянтинівки вже двоє

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Жертв ворожого обстрілу Костянтинівки вже двоє

Жертв ворожого обстрілу ввечері в понеділок Костянтинівки (Донецька обл.) уже двоє, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За уточненими даними станом на 07:00, під час вчорашнього обстрілу Костянтинівки 2 особи загинули (зокрема 10-річний хлопчик, він дістав поранення, несумісні з життям), 7 поранено (зокрема четверо дітей - дівчатка 5-ти, 11-ти та 12-ти років і дванадцятирічний хлопчик)", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, одна дитина серед поранених - важка, її доправили в сусідню область для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан інших дітей задовільний.

Раніше повідомлялося, що близько 19:00 окупанти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Стріляли із РСЗВ "Смерч" із касетними боєприпасами.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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