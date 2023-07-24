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22:05 24.07.2023

РФ має отримати жорстку відповідь з боку міжнародної спільноти за тероризм у країнах, що залежать від української агропродукції

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РФ має отримати жорстку відповідь з боку міжнародної спільноти за тероризм у країнах, що залежать від української агропродукції

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що за терористичні дії в країнах, які залежать від української агропродукції, РФ має отримати консолідовану жорстку відповідь із боку міжнародної спільноти, повідомила пресслужба глави держави.

"Масовані ракетні удари Росії по портовій інфраструктурі України ставлять під безпосередню загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки терористичних дій Росії у країнах, які особливо залежать від української аграрної продукції, уже відчутні. Росія має отримати консолідовану жорстку відповідь з боку міжнародної спільноти", - передає пресслужба слова Жовкви під час онлайн-розмови з дипломатичним радником президента Португальської Республіки Марією Амелією Пайвою.

Як зазначається, сторони обговорили ситуацію в Україні та нещодавні масовані ракетні обстріли території з боку Росії, а також руйнівні наслідки цих атак для інфраструктури та мирного населення.

Також Жовква подякував португальській стороні за надання оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні та тимчасовий притулок для майже 60 тис. українських громадян.

Співрозмовники зупинилися на реалізації Чорноморської зернової ініціативи та програми "Зерно з України".

Крім того, Жовква подякував Португалії за підтримку руху України до членства в ЄС і НАТО, а також за приєднання Португальської Республіки до Спільної декларації про гарантії безпеки.

"Членство України в ЄС і НАТО є найкращою гарантією безпеки Європейського континенту та східного флангу Північноатлантичного альянсу. Розраховуємо на підтримку з боку Португалії рішень щодо просування України до членства в обох організаціях", - зазначив він.

Водночас сторони обговорили участь Португалії в реалізації "Формули миру президента Володимира Зеленського й модальності проведення Глобального саміту миру.

Крім того, скоординовано графік контактів найвищого рівня на найближчу перспективу.

 

 

 

Теги: #обстріли #жовква #портова_інфраструктура

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