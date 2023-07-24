Зеленський головним завданням на фронті назвав знищення техніки, складів і штабів окупанта

Основним завданням на фронті сьогодні є знищення техніки, запасів, складів, штабів окупанта, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"На всіх напрямках перше завдання - це максимальне знищення окупанта, їхньої техніки, запасів, складів, штабів", - сказав він.

За його словами, на засіданні Ставки в понеділок було "максимум уваги до тих напрямків, де ми рухаємося вперед, і тих, де українські сили в обороні".

"Дуже важливо, що наші сили оборони і безпеки, держава працюють єдиною командою заради оборони", - зазначив президент.

"Звичайно, детально розбираємо на Ставці всі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору", - сказав також він, додавши: "Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади".