Зеленський головним завданням на фронті назвав знищення техніки, складів і штабів окупанта
Основним завданням на фронті сьогодні є знищення техніки, запасів, складів, штабів окупанта, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.
"На всіх напрямках перше завдання - це максимальне знищення окупанта, їхньої техніки, запасів, складів, штабів", - сказав він.
За його словами, на засіданні Ставки в понеділок було "максимум уваги до тих напрямків, де ми рухаємося вперед, і тих, де українські сили в обороні".
"Дуже важливо, що наші сили оборони і безпеки, держава працюють єдиною командою заради оборони", - зазначив президент.
"Звичайно, детально розбираємо на Ставці всі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору", - сказав також він, додавши: "Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади".