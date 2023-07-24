Події

20:22 24.07.2023

Російські окупанти обстріляли з артилерії пшеничне поле на Дніпропетровщині

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли з артилерії пшеничне поле на Дніпропетровщині

Російські окупанти в понеділок, 24 липня, завдали удару з важкої артилерії по території Великомихайлівської громади Синельниківського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Терористи цілили по полю з пшеницею. Вони хочуть залишити нас без врожаю. Дивом пожежі вдалося уникнути... На щастя, минулося й без жертв", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в інших районах області в понеділок обстрілів не було.

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 24.07.2023
На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

14:29 24.07.2023
Президент Румунії засудив атаки РФ на українську інфраструктуру на Дунаї

Президент Румунії засудив атаки РФ на українську інфраструктуру на Дунаї

11:40 24.07.2023
Окупанти обстріляли Середину-Буду і два прикордонні села, жертв немає

Окупанти обстріляли Середину-Буду і два прикордонні села, жертв немає

09:52 24.07.2023
Зранку ворог здійснив масований артобстріл Авдіївки - голова ОВА

Зранку ворог здійснив масований артобстріл Авдіївки - голова ОВА

08:44 24.07.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждала мирна мешканка

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждала мирна мешканка

08:42 24.07.2023
У результаті обстрілів РФ Херсонської області поранено одну людину

У результаті обстрілів РФ Херсонської області поранено одну людину

08:06 24.07.2023
Унаслідок обстрілу Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку

Унаслідок обстрілу Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку

07:26 24.07.2023
В Одеській області збили кілька БпЛА, але є і влучання - Братчук

В Одеській області збили кілька БпЛА, але є і влучання - Братчук

07:16 24.07.2023
Сили ППО упродовж нічної атаки збили БПЛА над Сумщиною

Сили ППО упродовж нічної атаки збили БПЛА над Сумщиною

02:28 24.07.2023
Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

Окупанти 13 разів обстріляли шість прикордонних громад Сумщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки

Зеленський: Блокування сухопутних шляхів експорту агропродукції з України неприпустиме

Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

ОСТАННЄ

Порти Великої Одеси призупинили вивантаження зерна

На засіданні Ставки розглянули питання експорту зерна та російських ударів по зерновій інфраструктурі

Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО

ДТЕК до кінця 2023 року планує завершити будівництво 60 МВт ВЕС і 50 МВт СЕС у Румунії

Окупанти завдали 58 авіаударів по Україні за добу

Maersk повідомив про незначні пошкодження контейнерів у порту "Рені" внаслідок атаки дронами

Сили оборони продовжують контрнаступ на сході та відбивають атаки окупантів на півдні України, за добу було 23 бойові зіткнення

"Ахматівці" в окупованому Миронівському Донецької області виганяють мешканців із будинків і чинять мародерство

Мер Харкова запрошує батьків школярів обговорити організацію освіти дітей

НА СУМЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА