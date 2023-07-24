Російські окупанти обстріляли з артилерії пшеничне поле на Дніпропетровщині

Російські окупанти в понеділок, 24 липня, завдали удару з важкої артилерії по території Великомихайлівської громади Синельниківського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Терористи цілили по полю з пшеницею. Вони хочуть залишити нас без врожаю. Дивом пожежі вдалося уникнути... На щастя, минулося й без жертв", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в інших районах області в понеділок обстрілів не було.