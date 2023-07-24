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19:42 24.07.2023

ДТЕК до кінця 2023 року планує завершити будівництво 60 МВт ВЕС і 50 МВт СЕС у Румунії

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ДТЕК до кінця 2023 року планує завершити будівництво 60 МВт ВЕС і 50 МВт СЕС у Румунії

 ДТЕК до кінця 2023 року планує завершити будівництво 60 МВт вітряних і 50 МВт сонячних потужностей у Румунії, повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко в інтерв'ю "Forbes Україна".

За його словами, у 2024 році компанія розпочне спорудження ВЕС у Хорватії, а в Італії проєкт перебуває на стадії девелопменту. Також ДТЕК хоче розпочати будівництво "зеленої" генерації в Польщі.

"Нині найкращий час для української компанії, щоб вийти на європейський ринок. До великої війни українському бізнесу було складно відкривати двері у Європі. Зараз вони відкриті", - зазначив він.

Тімченко уточнив, що за закордонні інвестиції ДТЕК у зелену енергетику відповідає DTEK Renewables International, яка потенційно може стати першою компанією групи, що вийшла на IPO.

"IPO потрібне для доступу до дешевшого капіталу, щоб розширити базу інвесторів, посилити довіру інвесторів до компанії. Якщо компанія вийшла на IPO і живе за встановленими правилами – це знак якості. І це виводить на новий рівень діалог з інвесторами", - зазначив він.

Загалом ДТЕК має амбітні плани з будівництва в Європі до 5 ГВт зеленої генерації, що потребуватиме інвестицій на рівні 6-6,5 млрд євро.

"Конкуренції дуже багато, бо зелена генерація – один із драйверів економіки у Європі. Це підтверджує програма REPowerEU. Справжня складність у Європі – девелопмент. Ця проблема обговорюється на рівні Єврокомісії. Відвід землі, надання дозвільної документації – в Україні це все простіше", - сказав Тімченко.

За його словами, маржинальність "зелених" проєктів у Європі порівнянна з українськими.

"Ми ніде не зв’язуємося із державною підтримкою, хочемо працювати в ринку. Це стосується всіх нових проєктів і в Україні. Половина Тилігульської ВЕС працює поза зеленим тарифом, хоча може його отримати. Другу половину теж плануємо цьогоріч перевести в ринок", - уточнив він.

Тімченко додав, що в Україні до кінця 2024 року у ДТЕК буде готово до будівництва 600-700 МВт вітрогенерації. Загалом до 2030-го компанія планує побудувати в Україні ще щонайменше 2 ГВт зеленої потужності.

 

Теги: #дтэк #сес

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