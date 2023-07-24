Сили оборони продовжують контрнаступ на сході та відбивають атаки окупантів на півдні України, за добу було 23 бойові зіткнення

Сили оборони України в понеділок відбили всі атаки окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках у Донецькій області.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, упродовж доби відбулося 23 бойових зіткнення.

"На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області… На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області", - йдеться у зведенні.

"На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області... На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області", - розповіли в Генштабі.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ, на сіверському та слобожанському напрямках зберігає військову присутність. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.