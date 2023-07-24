На Одещині та Миколаївщині готові до атак РФ із моря та повітря

Російські окупанти й надалі намагатимуться завдавати ракетних ударів по портах і зерносховищах у південних областях України і з застосуванням кораблів-ракетоносіїв, і з використанням авіації, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Усі напоготові, звісно, розуміння є того, що ворог продовжуватиме так званий портово-зерновий терор, оскільки вони саме цю тему виводять у топ і намагаються тиснути саме на Одеську та Миколаївську області як на портові регіони, що здатні бути потужними в "зерновій угоді", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону в понеділок.

При цьому вона зазначила, що зараз окупанти завели всі кораблі-ракетоносії в пункти базування. "Це може свідчити про те, що вони готуються і повернуться на чергування ближче до опівночі. Така практика вже була, і ми ретельно стежимо за цією ситуацією", - наголосила представниця ОК "Південь".

Крім того, за словами Гуменюк, окупанти наразі "мікшують" атаки й запускатимуть ракети не лише з кораблів, а й із повітряних ракетоносіїв. "З огляду на ту активність ворожої авіації, яку спостерігали сьогодні, коли вони використовували, до речі, радіоелектронну боротьбу і спроби нас перевірити на міцність і готовність фальшивими цілями, це також може свідчити про їхню підготовку і вишукування наших систем протиповітряної оборони", - сказала вона.

"Ситуація залишається напруженою, треба пам'ятати про те, що ворог підступний і може використати різні види озброєнь, зокрема ті, протидії яким ми поки що не маємо", - додала Гуменюк.