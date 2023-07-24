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18:45 24.07.2023

ЗСУ продовжують контрнаступ під Бахмутом, за тиждень знищено 94 окупанти

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ЗСУ продовжують контрнаступ під Бахмутом, за тиждень знищено 94 окупанти

Майже сто окупантів і 16 одиниць техніки знищено за минулий тиждень у районі міста Бахмута Донецької області, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"На бахмутському напрямку Сили оборони України тримають ініціативу, тиснуть на ворога, потроху звільняють українську землю метр за метром. Щодня це сотні метрів, щотижня - кілометри, настане час - це будуть і десятки кілометрів. Ворог запекло чинить опір: за цей тиждень 493 рази накрив наші позиції різними типами та калібрами артилерії, сім бойових зіткнень відбулося, два авіаудари", - розповів Череватий в ефірі телемарафону в понеділок.

"Під час бойових зіткнень 94 окупанти знищено, 152 дістали поранень, знищено багато військової техніки ворога: танк, три бойові машини піхоти, дві 203-міліметрові самохідні артилерійські установки "Піон", три гармати, зенітно-ракетний комплекс "Бук", а також безпілотник "Орлан-10" та п'ять автомобілів, один пункт керування безпілотними літальними апаратами", - додав він.

Теги: #війна #зсу

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