Події

16:45 24.07.2023

СБУ затримала бізнесмена, який намагався дати 1 млн грн хабара співробітнику служби

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Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрило в Миколаївській області підприємця, який за 1 млн грн хотів підкупити співробітника служби, щоб привласнити землю на полігоні ЗСУ.

У повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що підприємець є фігурантом кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".

"За 1 млн грн хабара він пропонував українському спецслужбісту вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець "захопив" для ведення аграрного бізнесу. Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, злочинні дії комерсанта було поетапно задокументовано, його затримано на "гарячому" під час передання частини неправомірної вигоди.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави 6 млн грн.

Комплексні заходи проводили спільно зі співробітниками Управління СБУ в Миколаївській області та Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #хабар #бізнесмен

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