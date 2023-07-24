Події

16:38 24.07.2023

На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

2 хв читати
На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

На бердянському напрямку українські воїни мали частковий успіх і просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км, повідомив представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

"Під час наступальної операції угруповання "Таврія" на бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх і просунулися в глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометра. Тривають запеклі бої за Старомайорське", - сказав Шершень у відео, розміщеному на сторінці об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у фейсбуці.

Водночас на мелітопольському напрямку без змін. Шершень зазначив, що у зв'язку зі щільним мінуванням українські групи розгородження і штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають вогневого ураження, а решта ударних підрозділів закріплюються на опанованих рубежах і перебувають у готовності до подальших наступальних дій.

У Силах оборони зазначили, що ворог зосереджує основні зусилля на запобіганні покроковому просуванню українських військ. Окупанти зробили невдалі спроби повернути втрачену позицію на околицях Приютного.

За інформацією спікера, в Донецькій області за добу відбулося 285 обстрілів позицій українських сил. Противник 13 разів атакував на мар'їнському напрямку, де українські воїни продовжують стримувати наступ росіян на околицях Красногорівки та Мар'їнки. Також ворог здійснив невдалі атаки навколо Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів поблизу Благодатного та Макарівки.

Як повідомив Шершень, загалом минулої доби росіяни 14 разів атакували українські позиції та здійснили 504 обстріли.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1294 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими сягнули: безповоротні - 63 окупанти, санітарні - 110, четверо потрапили в полон.

Теги: #війна #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 24.07.2023
ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії і просунулися вперед - ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії і просунулися вперед - ISW

18:56 23.07.2023
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб

13:58 22.07.2023
ЗСУ завдали удару по нафтобазі та військових складах в окупованому Криму

ЗСУ завдали удару по нафтобазі та військових складах в окупованому Криму

11:48 22.07.2023
ЗСУ продовжували у п'ятницю контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту, на деяких досягли успіхів - ISW

ЗСУ продовжували у п'ятницю контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту, на деяких досягли успіхів - ISW

17:09 21.07.2023
Майже 90% лікарів залишилися на робочих місцях після повномасштабного вторгнення РФ - експерти

Майже 90% лікарів залишилися на робочих місцях після повномасштабного вторгнення РФ - експерти

14:06 21.07.2023
Череватий про бахмутський напрямок: Використовуємо маневр і тактичне новаторство, щоб просуватися рівномірно і з мінімальними втратами

Череватий про бахмутський напрямок: Використовуємо маневр і тактичне новаторство, щоб просуватися рівномірно і з мінімальними втратами

10:15 21.07.2023
Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

09:10 21.07.2023
Українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту - речник Генштабу

Українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту - речник Генштабу

07:07 21.07.2023
За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб

19:00 20.07.2023
Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Наєв: Наразі поступово відбувається посилення ППО на сумському напрямку

ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

У порту "Рені" внаслідок атаки дронами зруйновано три склади із зерном - ЗМІ

ОСТАННЄ

СБУ затримала бізнесмена, який намагався дати 1 млн грн хабара співробітнику служби

Відновлення України буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті - Шмигаль на зустрічі з послом Канади

Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

СБУ встановила особи ще 11 військових РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями Бучі

ТЧХУ передало ємності для води в Херсонську область, яка постраждала від руйнування Каховської ГЕС

У суботу в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - ЦГО ім. Срезневського

СБУ розслідує спроби російських ексвласників одного з українських банків обійти санкції РНБО

Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Найближчими днями в західних, північних і центральних областях очікуються дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА