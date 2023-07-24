На бердянському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км

На бердянському напрямку українські воїни мали частковий успіх і просунулися в глибину противника від 350 м до 1,4 км, повідомив представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

"Під час наступальної операції угруповання "Таврія" на бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх і просунулися в глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометра. Тривають запеклі бої за Старомайорське", - сказав Шершень у відео, розміщеному на сторінці об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у фейсбуці.

Водночас на мелітопольському напрямку без змін. Шершень зазначив, що у зв'язку зі щільним мінуванням українські групи розгородження і штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають вогневого ураження, а решта ударних підрозділів закріплюються на опанованих рубежах і перебувають у готовності до подальших наступальних дій.

У Силах оборони зазначили, що ворог зосереджує основні зусилля на запобіганні покроковому просуванню українських військ. Окупанти зробили невдалі спроби повернути втрачену позицію на околицях Приютного.

За інформацією спікера, в Донецькій області за добу відбулося 285 обстрілів позицій українських сил. Противник 13 разів атакував на мар'їнському напрямку, де українські воїни продовжують стримувати наступ росіян на околицях Красногорівки та Мар'їнки. Також ворог здійснив невдалі атаки навколо Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів поблизу Благодатного та Макарівки.

Як повідомив Шершень, загалом минулої доби росіяни 14 разів атакували українські позиції та здійснили 504 обстріли.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1294 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими сягнули: безповоротні - 63 окупанти, санітарні - 110, четверо потрапили в полон.