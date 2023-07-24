ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"У суботу йому оголосили про підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо. Два дні тривали активні пошуки, й, зрештою, у результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано в Києві", - йдеться в повідомленні бюро в понеділок.

У бюро наголошують, що з огляду на спроби колишнього військовослужбовця сховатися від правосуддя співробітники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

У повідомленні на сайті бюро нагадують, що під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази, однак для повноцінного та неупередженого розслідування вивчали й повідомлення ЗМІ.

Також, як зазначено в повідомленні, буде досліджено матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення в колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова на більш ніж 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань засвідчило, що мати воєнкома торік стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад EUR4 млн. Також з'ясувалося, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цього року придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвійськовома останніми роками стала власницею цінного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвійськкома також придбала іншу зарубіжну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю EUR737 тис., також не маючи достатньої кількості законно отриманих активів і доходів.

Колишнього воєнкома підозрюють у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України), у нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану - вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України), в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України.

У травні співробітники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.