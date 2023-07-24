Польський саперний батальйон буде розміщено в Сувалкському коридорі за 30 км від білоруського Гродна

Польща розмістить саперний батальйон у Сувалкському коридорі, розташованому між Білоруссю і Калінінградською областю РФ, повідомив глава польського Міністерства національної оборони Маріуш Блащак.

"Ми дбаємо про безпеку східного флангу! Найближчим часом в Августові (місто на північному сході Польщі, за 30 км від білоруського міста Гродна - ІФ-У) буде сформовано саперний батальйон", - написав Блащак у твіттері в понеділок.

"Це ще одна військова частина, побудована нами з нуля, і, запевняю вас, не остання. Невдовзі я повідомлю вам про нові інвестиції", - наголосив польський міністр.