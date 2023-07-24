Зранку ворог здійснив масований артобстріл Авдіївки - голова ОВА

На донецькому напрямку в понеділок уранці ворог масовано обстріляв Авдіївку з артилерії, снаряди влучили в житлові квартали, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

Крім цього, протягом доби окупанти обстріляли Красногорівку та Максимільянівку Мар'їнської громади.

На горлівському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки, магазин та дві адміністративні будівлі в Торецьку. Також пошкоджено два будинки в Часовоярській громаді.

На лисичанському напрямку через обстріли окупантів пошкоджено чотири будинки у Сіверську.

Інформація про поранених і загиблих в області за попередню добу не надходила.