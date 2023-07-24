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08:10 24.07.2023

Сили оборони ліквідували 660 окупантів

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Сили оборони ліквідували 660 окупантів

Сили оборони ліквідували 660 окупантів, 17 артсистем, 11 танків, 13 бронемашин, 5 БПЛА, 9 крилатих ракет, 1 ППО і 12 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 242620 (+660) осіб ліквідовано, танків - 4162 (+11) од, бойових броньованих машин - 8118 (+13) од, артилерійських систем - 4675 (+17) од, РСЗВ - 697 (+0) од, засоби ППО - 452 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5), крилаті ракети - 1307 (+9), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10) од, спеціальна техніка - 698 (+2)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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