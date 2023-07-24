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03:48 24.07.2023

Резніков розглядає можливість приєднання України до альянсу на наступному саміті НАТО - ЗМІ

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Резніков розглядає можливість приєднання України до альянсу на наступному саміті НАТО - ЗМІ

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що війна з Російською Федерацією закінчиться до кінця літа перемогою України, і наступний саміт НАТО у Вашингтоні може стати днем приєднання країни до Північноатлантичного Альянсу, повідомляє CNN.

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України, – сказав Резніков, – це лише мій прогноз".

Як передає видання, він також нагадав, що наступного липневого саміту у Вашингтоні буде 75-річчя Альянсу.

"Рєзніков визнав, що Україна зможе приєднатися до альянсу тільки після закінчення війни, посилаючись на статтю 5, і сказавши, що "у нас немає варіантів одноголосного голосування", поки триває конфлікт", - пише CNN.

При цьому міністр оборони впевнений у закінченні війни перемогою України до наступного літа.

Резніков наголосив, що переваги від вступу України до Альянсу лише зросли, з урахуванням її боротьби з Росією.

"Після перемоги, після цього, це буде на користь НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи", – сказав він.

Україна здобула "реальний бойовий досвід – як стримувати росіян, перемогти їх, бити за допомогою зброї стандарту НАТО", – доповнив Резніков.

 

Теги: #нато #україна #резніков

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