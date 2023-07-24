На Таврійському напрямі втрати ворога становили близько двох рот, знищено 30 од. техніки

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують системно вибивати з позицій російських окупантів, за минулу добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти, також було знищено 30 одиниць військової техніки противника, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 30 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів, автомобільна техніка", - написав він у Telegram у вечір неділі.

Окрім того, ЗСУ знищили сім складів боєприпасів окупантів.

Вказується, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського спрямування протягом доби виконали 1211 вогневих завдань.