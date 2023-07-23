Притула в рамках благодійного аукціону продав "Карту Буданова" за 14 млн грн, гроші підуть на закупівлю розвідувальних БПЛА для ГУР

Волонтер Сергій Притула ініціював благодійний аукціон та продав карту з кабінету начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України Кирила Буданова за 14 мільйонів гривень, які підуть на купівлю 5 комплексів розвідувальних БПЛА EOS C VTOL.

"Продано! "Карта Буданова" з розділеною росією пішла з молотка за 14 млн. гривень! Вітаю пана Михайла з перемогою в аукціоні! Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність у чаті та дякуємо команді фонду за допомогу в організації! Вся сума долучається до збору "Виявляємо - знищуємо" на закупівлю 5 комплексів БПЛА EOS для штурмових спецпідрозділів ГУР", - написав Притула в Facebook у вечір неділі.

Як уточнили в Telegram-каналі ГУР МО, виручені в рамках аукціону грошти покривають понад 10% від необхідної суми збору.