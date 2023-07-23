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21:54 23.07.2023

Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

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Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Свято-Преображенський собор в Одесі, зруйнований російською ракетою в ніч на неділю, буде відновлено.

"Свято-Преображенський собор в Одесі буде. Ми відновимо, до речі, я вдячний Італії, пані Джорджі Мелоні, депутатам італійського парламенту, усьому суспільству Італії за обіцянку допомогти з відновленням історичних пам'яток України", - сказав він у відеозверненні у неділю.

За словами Зеленського, "всього тільки цієї ночі в Одесі близько 50 будинків були пошкоджені. З них 25 пам'яток архітектури. Історичний центр світової спадщини, який узяв під свій захист ЮНЕСКО. Постраждала і будівля Консульства Греції. І це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. І тільки три дні тому через іншу таку атаку, була пошкоджена будівля Консульства Китаю".

"Не можна допустити, щоб люди у світі звикли до терористичних атак. Метою всіх цих ракет є не просто міста, села чи люди. Мета – це людяність та основи всієї нашої європейської культури", - сказав він.

Зеленський подякував Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу "за оперативне скликання першого засідання Ради "Україна - НАТО". "Фактично відразу після нашої вчорашньої розмови була погоджена дата, вже цієї середи відбудеться засідання, готуємо його змістовним, готуємо нові пакети підтримки від партнерів, все, що наближає поразку російських терористів", - сказав президент.

 

Теги: #собор #україна #відновлення #одеська

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