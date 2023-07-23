Події

11:58 23.07.2023

Волонтери ТЧХУ одразу прийшли на допомогу постраждалим від ракетної атаки в Одесі

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Волонтери ТЧХУ одразу прийшли на допомогу постраждалим від ракетної атаки в Одесі

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) всю ніч надавали першу долікарську та психологічну допомогу постраждалим унаслідок ракетної атаки Російської Федерації на Одесу.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Одеської області всю ніч надавали першу допомогу пораненим та першу психологічну допомогу постраждалим", - повідомило ТЧХУ в неділю у фейсбуці.

Волонтери допомагали також співробітникам ДСНС визволити з-під завалів жінку, якій одразу надали першу допомогу.

На місці ліквідації наслідків російської ракетної атаки працювали 16 волонтерів ТЧХУ.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня ворог атакував Одещину п'ятьма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну частину їх було збито. Відомо про одного загиблого і 22 постраждалих.

Станом на 11:00 неділі в лікарнях Одеси перебувають троє постраждалих.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси.

Теги: #одеса #допомога #червоний_хрест #тчху

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