Росіяни за минулу добу вбили чотирьох жителів Донеччини, одинадцять дістали поранення

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу в результаті обстрілу в області загинули 4 людини, 11 отримали поранення.

"За 22 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Софіївці, Авдіївці, Торецькому та Федорівці. Ще 11 осіб за добу дістали поранення", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.