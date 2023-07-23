Події

08:59 23.07.2023

Росіяни за минулу добу вбили чотирьох жителів Донеччини, одинадцять дістали поранення

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Росіяни за минулу добу вбили чотирьох жителів Донеччини, одинадцять дістали поранення

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу в результаті обстрілу в області загинули 4 людини, 11 отримали поранення.

"За 22 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Софіївці, Авдіївці, Торецькому та Федорівці. Ще 11 осіб за добу дістали поранення", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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