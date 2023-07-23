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01:41 23.07.2023

Розмінування всіх територій України може тривати 757 років - WP

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Розмінування всіх територій України може тривати 757 років - WP


 Україна є найбільш замінованою країною у світі, для повного розмінування її територій може знадобитися 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд фахівців, які працюють у країні нині, пише видання The Washington Post.
"Згідно з нещодавнім звітом словацького аналітичного центру GLOBSEC, приблизно 30% території України (понад 67 тис. кв. км) зазнало серйозного впливу боєприпасів і потребуватиме проведення трудомістких, дорогих і небезпечних операцій із розмінування", - йдеться в статті.
Посилаючись на дані GLOBSEC, видання зазначає, що "Україна стала найбільшою замінованою територією у світі, випередивши Афганістан і Сирію".
The Washington Post також пише, що міжнародна некомерційна організація HALO Trust, що займається знешкодженням мін, на основі інформації з відкритих джерел відстежила понад 2300 інцидентів на території України, під час яких було виявлено боєприпаси, які потребують знешкодження.
Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року до липня 2023 року Організація Об'єднаних Націй зафіксувала 298 випадків загибелі мирних жителів від вибухонебезпечних пережитків війни, зокрема 22 дитини, і 632 випадки поранення мирних жителів.

"Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками деяких експертів, гуманітарне очищення забере у приблизно 500 команд розмінування, що працюють нині, 757 років", - підсумовує The Washington Post.

Теги: #катастрофа #україна #розмінування

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