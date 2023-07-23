Розмінування всіх територій України може тривати 757 років - WP



Україна є найбільш замінованою країною у світі, для повного розмінування її територій може знадобитися 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд фахівців, які працюють у країні нині, пише видання The Washington Post.

"Згідно з нещодавнім звітом словацького аналітичного центру GLOBSEC, приблизно 30% території України (понад 67 тис. кв. км) зазнало серйозного впливу боєприпасів і потребуватиме проведення трудомістких, дорогих і небезпечних операцій із розмінування", - йдеться в статті.

Посилаючись на дані GLOBSEC, видання зазначає, що "Україна стала найбільшою замінованою територією у світі, випередивши Афганістан і Сирію".

The Washington Post також пише, що міжнародна некомерційна організація HALO Trust, що займається знешкодженням мін, на основі інформації з відкритих джерел відстежила понад 2300 інцидентів на території України, під час яких було виявлено боєприпаси, які потребують знешкодження.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року до липня 2023 року Організація Об'єднаних Націй зафіксувала 298 випадків загибелі мирних жителів від вибухонебезпечних пережитків війни, зокрема 22 дитини, і 632 випадки поранення мирних жителів.

"Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками деяких експертів, гуманітарне очищення забере у приблизно 500 команд розмінування, що працюють нині, 757 років", - підсумовує The Washington Post.