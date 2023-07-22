Події

23:15 22.07.2023

У Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard-2 з України

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У Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard-2 з України


 Центр обслуговування танків Leopard-2 з України розпочав роботу на базі заводу "Бумар-Лабенди" в Глівіцах (Сілезьке воєводство, Польща), там уже прийняли на ремонт перші танки, повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак у суботу.
"Центр капітального ремонту в Глівіцах запущено! Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar", - написав він у мікроблозі Twitter.
Як повідомлялося, у квітні Маріуш Блащак анонсував відкриття центру. Також він наголосив, що "причиною вибору саме цього заводу стало те, що там уже протягом 20 років займаються обслуговуванням, ремонтом і модернізацією танків Leopard 2A4. Міністр також нагадав, що в Глівіцах ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72".
 

Теги: #ремонт #центр #танки #польща #leopard_2

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