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21:11 22.07.2023

Одним звільненням історія з одеським військкомом не повинна завершитися - Зеленський

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Одним звільненням історія з одеським військкомом не повинна завершитися - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про продовження перевірок територіальних центрів комплектування.

"Правоохоронці доповіли мені сьогодні про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним тільки звільненням ця історія не повинна була завершитися", - сказав він у відеозверненні в суботу.

За словами Зеленського, "Державне бюро розслідувань, офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі подробиці, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству".

"Триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке кабінетне порушення у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися, принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча", - сказав він.

 

 

Теги: #відеозвернення #зеленський

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