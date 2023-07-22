Події

19:51 22.07.2023

Швеція спрямує на відновлення України понад 522 млн євро

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Швеція спрямує на відновлення України понад 522 млн євро

Уряд Швеції представив Стратегію відновлення України на 2023-2027 роки, для її реалізації спрямують 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро - Мінекономіки). Про це під час онлайн-зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою України - міністеркою економіки Юлією Свириденко оголосив міністр із питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел, повідомляється на сайті Мінекономіки України в суботу.

"Уряд Швеції представив Стратегію співробітництва у сфері відбудови та реформ в Україні на 2023-2027 роки, яка передбачає спрямування 6 млрд шведських крон на проекти з відновлення України. Це найбільша за обсягами фінансування програма двосторонньої допомоги в історії Швеції і саме Україна стала її реципієнтом", - ідеться в повідомленні.

"Кошти підуть на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, медіа. Ми також вітаємо в те, що Шведський уряд заохотить великі компанії заходити та розвиватися в Україні", - зазначила Юлія Свириденко.

Зазначається, що бюджет Стратегії розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями: Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) – 5,7 млрд. шв. крон, Шведським інститутом (SI) – 225 млн. шв. крон та Академією Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн. шв. крон.

Окремо обговорили питання страхування військових ризиків, співпрацю з MIGA, DFC.

"Шведська сторона зазначила, що працює над вирішенням питання страхування шведських компаній та гарантування торгових операцій, адже український ринок є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці між двома країнами", - наголошується в повідомленні відомства.

 

 

 

Теги: #допомога #швеція

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