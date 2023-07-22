Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Дружківку, двоє людей поранено
Російські окупанти вдень у суботу, 22 липня, завдали удару по Дружківці Донецької області, повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.
"Після влучання касетними боєприпасами в житловий будинок, за попередніми даними, поранені двоє мешканців, яких госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Загалом унаслідок обстрілу пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.
Інформація уточнюється.