Події

19:22 22.07.2023

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Дружківку, двоє людей поранено

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Російські окупанти вдень у суботу, 22 липня, завдали удару по Дружківці Донецької області, повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

"Після влучання касетними боєприпасами в житловий будинок, за попередніми даними, поранені двоє мешканців, яких госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом унаслідок обстрілу пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.

Інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #постраждалі #донецька

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