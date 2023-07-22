Окупанти примусово відправили на фронт громадян Узбекистану, які прибули на будівництво в Маріуполь

Російські окупанти примусово мобілізували громадян Узбекистану, які прибули для будівельних робіт до Маріуполя, і відправили їх на фронт, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"У підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, зазначені особи прибули в місто Маріуполь для проведення будівельних робіт

"Після прибуття у них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ як добровольців", - наголошується в повідомленні.