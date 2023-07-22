У результаті суботнього обстрілу Дворічної один мирний житель загинув, ще один поранений

У суботу, близько 15:00, російські окупаційні війська обстріляли смт Дворічна Куп'янського району Харківської області.

"Загинув 45-річний мирний житель. Також отримав поранення 60-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).