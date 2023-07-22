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18:59 22.07.2023

Із 24 липня в Києві поновлюється оплата за паркування

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Із 24 липня в Києві поновлюється оплата за паркування

Із 24 липня в Києві поновлюють оплату за паркування, безплатно паркуватися в столиці можна буде тільки у вихідні, повідомляють на порталі Київської міської ради.

"Із 24 липня поновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий. Оплачувати паркування буде необхідно тільки в будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні - паркування залишається безкоштовним", - ідеться в повідомленні.

Зазначено також деякі нюанси оплати, зокрема, оплата нараховуватиметься, поки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування досягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Київська влада інформує, що користувач "Київ Цифровий" може додати кілька номерів автомобілів до застосунку. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний із них у меню погодинного паркування.

Оплатити можна буде тільки банківською карткою. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.

"Якщо хтось вимагає оплатити послугу таким чином - викликайте поліцію", - рекомендує міська влада.

Крім того, зазначають, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування штрафувати водіїв та евакуювати автомобілі не будуть.

 

Теги: #київ #паркування

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