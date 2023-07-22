У Полтаві відкрили модульне містечко для тимчасового проживання переселенців - голова ОВА

У Полтаві відкрили нове модульне містечко, призначене для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Нині у ньому проживає 81 особа, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Із них 9 дітей, 10 осіб із інвалідністю, 27 осіб старшого віку. Жителі містечка переїхали на Полтавщину з тимчасово окупованих територій і тих, де тривають бойові дії", - написав Лунін у телеграм-каналі.

У суботу, 22 липня, містечко відвідали віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, народні депутати та міжнародні донори.

"Війна триває. Ніхто не знає, коли люди зможуть повернутися до своїх домівок. Деяким, на жаль, уже нікуди повертатися. Тому ми не зупиняємося на досягнутому, продовжуємо активно працювати над забезпеченням житлом переселенців", - зазначив Лунін.