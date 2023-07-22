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13:37 22.07.2023

Перетини кордону України на в'їзд цього тижня на 10 тис. перевищили перетини на виїзд - Держприкордонслужба

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Перетини кордону України на в'їзд цього тижня на 10 тис. перевищили перетини на виїзд - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на в'їзд у третій тиждень липня перевищила кількість його перетинів на виїзд приблизно на 10 тис., тоді як тижнем раніше потік на виїзд був, навпаки, на 4 тис. більшим за потік на в'їзд.

Згідно з даними Державної прикордонної служби України, оприлюдненими у фейсбуці, перетини на виїзд скоротилися з 352 тис. минулого тижня до 349 тис. цього, тоді як на в'їзд зросли з 348 тис. до 359 тис. осіб.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 29-й тиждень року також дещо знизилася - зі 137 тис. до 136 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 793 до 758.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала перевищення потоку на в'їзд в Україну над потоком на виїзд на 9,4 тис., тоді як тижнем раніше вони були приблизно рівні.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України в Польщу, зросла з 224,3 тис. осіб до 228,7 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну - з 224,1 тис. осіб до 238,1 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 21 липня 2023 року до Польщі з України прибули 13,83 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку виїхали 12,00 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відплив біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім - масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнуло 223 тис. осіб.

Відтоді й до сьогодні з України кількість перетинів кордону на виїзд приблизно дорівнювала кількості перетинів на в'їзд.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 18 липня оцінювали в 5,868 млн, а загалом у світі - у 6,221 млн, що на 82 тис. менше ніж тиждень тому.

У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,088 млн внутрішньо переміщених осіб.

Теги: #держприкордонслужба

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