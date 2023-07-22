Події

11:14 22.07.2023

У Запорізькій області питна вода відповідає нормам і подається без перебоїв

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У Запорізькій області питна вода відповідає нормам і подається без перебоїв

Рівень води в ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції, розташованої в окупованому м. Енергодарі Запорізької області, перебуває в межах допустимої норми, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

Також він повідомив, що питна вода в області відповідає нормам і подається без перебоїв.

"Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено. Ситуація на контролі!!", - написав Малашко в телеграмі.

Щодо наслідків підриву Каховської гідроелектростанції для Запорізької області очільник обладміністрації повідомив, що рівень води в нижньому б'єфі - 11,84 м, що нижче за норму на 2,66 м.

 

Теги: #вода #запорізька_область

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