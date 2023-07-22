Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

Втрати російських окупантів за добу становили 640 одиниць особового складу, 7 танків, 16 бронемашин, 19 артсистем, 11 БПЛА і 14 од. автотехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано, танків - 4140 (+7) од, бойових броньованих машин - 8096 (+16) од, артилерійських систем - 4629 (+19) од, РСЗВ - 693 (+1) од, засоби ППО - 448 (+8) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3944 (+11), крилаті ракети - 1298 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7159 (+14) од, спеціальна техніка - 691 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.