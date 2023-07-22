Окупанти 29 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області
Протягом минулого дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 161 вибух, повідомила пресслужба військової адміністрації.
Зокрема, обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади.
По Новослобідській громаді здійснено артобстріл, 4 вибухи.
У Середино-Будській громаді зафіксовано 5 вибухів АГС.
По Есманській громаді були артобстріли, 12 вибухів та обстріл із АГС, 5 вибухів. Також із ворожого вертольота здійснено пуск 2-х некерованих ракет типу НАР, 2 вибухи. Крім того, був обстріл із міномета, 31 вибух.
На територію Краснопільської громади ворог скинув 43 міни.
По Білопільській громаді здійснено мінометні обстріли, 22 вибухи.
Шалигинська громада: був обстріл із АГС, 5 вибухів.
У Великописарівській громаді зафіксовано 30 вибухів із мінометів та обстріл із СПГ-9, 2 вибухи.