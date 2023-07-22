Впровадження ШІ вимагає розроблення нових законів

Цифровий простір є "новою межею основних прав", новим світом, у якому колишні правила не завжди застосовують автоматично, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Подумайте про права дітей або захист прав споживачів. Але подумайте також про штучний інтелект. Його потенційні переваги величезні. Але це може бути і шкідливо, наприклад, якщо його використовують для найму і звільнення співробітників або для спостереження за громадянами за допомогою розпізнавання облич. Нам потрібні нові закони, щоб втілити наші вічні цінності в онлайн-світі", - сказала глава ЄК у п'ятницю в Нью-Йорку на церемонії вручення World Peace & Liberty Award Єврокомісії.

Це премія, що присуджується з 1965 року Всесвітньою асоціацією юристів за заслуги в захисті верховенства права на противагу застосуванню сили.

За словами фон дер Ляєн, Європа лідирує у створенні правового поля для цифрової епохи.

"Ми першими у світі встановили правила для цифрових платформ, а тепер робимо те саме зі штучним інтелектом. Це означає, що всі компанії, які хочуть працювати на нашому ринку, мають відповідати дуже високим стандартам. Стандартам, у центрі яких - люди та їхні права", - наголосила голова Європейської комісії.

Вона повідомила, що Євросоюз "працює з друзями-однодумцями, такими як Канада і Сполучені Штати, а також з Японією, країнами Латинської Америки та Індією, над розробкою еквівалентних правил, щоб технології розширювали особисту свободу, а не здатність держави контролювати нас".