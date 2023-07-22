Події

07:29 22.07.2023

За добу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень

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За добу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на п'яти напрямках фронту, за добу на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень, повідомляють у ранковому зведенні суботи, опублікованому на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулося понад 40 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 н. п., зокрема постраждали Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Гатище, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині.

На куп'янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірного та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Ступочки, Кліщіївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Марїнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Благодатне.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Червоне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області; Дмитрівка, Тягинка, Садове, Дніпровське, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області. 

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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