Події

07:19 22.07.2023

Великі втрати в живій силі негативно впливають на морально-психологічний стан окупантів

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Великі втрати в живій силі негативно впливають на морально-психологічний стан окупантів

Великі втрати в живій силі негативно впливають на морально-психологічний стан окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь у бойових діях у районі Первомайського Луганської області, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що основними факторами, які негативно впливають на нього, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, невчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність із термінами поповнення особового складу підрозділів, які зазнали бойових втрат.

Крім того, зростає кількість охочих покинути свої підрозділи і вибути з районів ведення бойових дій до Росії.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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